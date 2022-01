Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: rivelate le dimensioni su PS5

Nonostante non vengano più pubblicate rivelazioni e informazioni importanti per l’imminente lancio di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin della Square Enix e Team Ninja, il titolo ha generato ha abbastanza hype per la sua uscita. Mentre alcuni dettagli sul gioco rimangono ancora ancora da scoprire, ora sappiamo quanto peserà in termini di dimensioni il gioco al lancio su PlayStation 5.

Secondo PlayStation Game Size su Twitter, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin avrà una dimensione di download di circa 71.505 GB. Un punto importante è che non sarà presente la solita patch correttiva del day one. Il pre-caricamento del gioco si sbloccherà il 13 marzo e i giocatori che effettuano il pre-ordine avranno un periodo di accesso anticipato di 3 giorni a partire dal 15 marzo. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin uscirà in tutto il mondo il 18 marzo. Il produttore del gioco Jin Fujiwara ha anche affermato che il gioco di ruolo d’azione è più o meno una rivisitazione alternativa di Final Fantasy 1 , come pubblicato in una recente intervista su PlayStation Blog. Di seguito una panoramica del titolo:

In questo gioco di ruolo d’azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offre un gioco d’azione in cui i giocatori utilizzeranno un’ampia varietà di abilità a loro disposizione per sopravvivere a battaglie furiose e disperdere i nemici davanti a loro. I giocatori possono anche divertirsi con elementi RPG, raccogliendo numerosi lavori e armi diversi per personalizzare e sviluppare i propri personaggi. Il gioco può essere goduto a diversi livelli di difficoltà per adattarsi al proprio stile di gioco. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità? O forse qualcos’altro?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Game Store il 18 marzo 2022.