Mario + Rabbids Sparks of Hope: il titolo sarà rimandato al 2023?

Ubisoft ha annunciato un seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle del 2017 all’E3 2021, e all’epoca ha dichiarato che il titolo tattico a turni, Mario + Rabbids Sparks of Hope, sarebbe stato lanciato nel 2022. Tuttavia, è possibile che il gioco potrebbe non essere in grado di coprire quella finestra di lancio. In un video recentemente caricato, il noto leaker di Nintendo NateTheHate ha affermato che, sulla base di ciò che ha sentito, lo sviluppatore Ubisoft Milano ha bisogno di più tempo per perfezionare il gioco e assicurarsi che sia “il meglio che possa essere”, e che come tale, non verrà lanciato nel 2022, e uscirà invece a un certo punto nella prima metà del 2023.

Il 2022 si prospetta come un anno ricco per Switch, con un certo numero di esclusive importanti già confermate per il sistema per l’anno, tra cui Splatoon 3, Bayonetta 3, Triangle Strategy, Kirby and the Forgotten Land, e molti altri, quindi non sarebbe del tutto sorprendente vedere alcuni giochi scivolare nel prossimo anno, soprattutto con COVID che presenta problemi di sviluppo per praticamente ogni singolo gioco in lavorazione là fuori in questo momento.

Questo è, naturalmente, non confermato per ora, quindi prendetelo con le dovute precauzione finché non riceveremo notizie ufficiali da Ubisoft o Nintendo.