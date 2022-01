Gran Turismo 7: ecco un nuovo trailer

Il Daytona International Speedway è stato confermato in Gran Turismo 7, ma questo non era abbastanza per Polyphony Digital. È stato pubblicato un nuovo trailer che mostra una gara in azione, dando modo ai giocatori di dare un rapido sguardo alla clip video, disponibile in calce alla notizia.

Essendo uno dei pochi tracciati ovali reali della serie, il Daytona International Speedway è abbastanza conosciuto e presente in titoli come Gran Turismo 5: Prologue, Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6. Nessuno di questi può essere paragonato alla sua versione per PS5, con l’asfalto e le diverse ore del giorno meticolosamente catturate. Gran Turismo 7 uscirà il 4 marzo per PS4 e PS5. Si dice che un evento mediatico per lo stesso avverrà questo mese, quindi aspettatevi tonnellate di nuovi dettagli da rivelare nelle prossime settimane.

Ecco la descrizione del gioco: