The Settlers: nuovo gameplay trailer disponibile

Ricordate il reboot di The Settlers a cui stava lavorando Ubisoft? Beh, sta arrivando e molto prima del previsto. In un nuovo trailer di gameplay, è confermato che uscirà il 17 marzo per PC tramite Ubisoft Connect ed Epic Games Store. Date un’occhiata qui sotto.

Intitolato semplicemente The Settlers, questo è un reboot che combina la formula della serie di esplorazione, espansione e sterminio con una nuova grafica (per gentile concessione dello Snowdrop Engine). Dovrete ancora gestire le infrastrutture e costruire le città, ma dovrete anche investire in eserciti e fare la guerra con gli altri. Insieme alla campagna, c’è un tutorial e la modalità Onslaught che offre varie sfide.

Ci sono tre fazioni: Elari, Maru e Jorn, ognuna con il proprio aspetto unico e sfondi insieme a una specifica unità militare. Il multiplayer fornisce il supporto per un massimo di otto giocatori per scontrarsi, sia contro altri giocatori che contro l’IA. Altre nuove caratteristiche uniche includono punti di riferimento che hanno diversi requisiti e forniscono ricompense come più beni e unità insieme a diversi biomi a cui ci si deve adattare. Le pre-registrazioni per l’imminente closed beta sono attive – vai qui per saperne di più e rimani sintonizzato per ulteriori dettagli prima del lancio.