Steam Deck arriverà a febbraio, secondo Valve

I nuovi rilasci di hardware sono sempre difficili per le persone dietro le quinte, e questo è doppiamente vero in questo momento, con la carenza globale di semiconduttori e la pandemia di COVID che creano grossi ostacoli anche per le macchine che sono già uscite da un po’. Naturalmente, lo Steam Deck è attualmente previsto per un lancio a febbraio, ma visti tutti questi problemi, quanto è probabile che possa essere lanciato in tempo, specialmente visto che è già stato ritardato di un anno?

È abbastanza probabile, a quanto pare. In un aggiornamento recentemente pubblicato su Steam, Valve ha dichiarato, non per la prima volta nelle ultime settimane, che lo Steam Deck è ancora sulla buona strada per il lancio di febbraio. “Siamo sulla buona strada per immettere sul mercato Steam Deck in tempo”, scrive Valve. Nel frattempo, l’aziende dice anche che il processo di test dell’intera libreria Steam per vedere come i suoi giochi girano sullo Steam Deck sta continuando come previsto. La società scrive:

In parallelo, il lavoro e i test per il programma Steam Deck Verified sono stati avviati. Sarete presto in grado di vedere lo stato di Deck Verified per una serie crescente di giochi Steam. Stiamo controllando quattro categorie principali: input, continuità, visualizzazione e supporto di sistema.



Valve dice anche che sta aumentando il rollout dei kit di sviluppo Steam Deck per gli sviluppatori di tutto il mondo, e nell’ultimo mese, “centinaia” sono stati inviati agli sviluppatori. L’azienda ha anche rilasciato una nuova foto di alcune delle prime unità di test in-house del computer portatile.