Ikai: l’orrore si avvicina alla data di rilascio

Quest’oggi PM Studios e Endflame sono lieti di annunciare la data di rilascio del loro titolo Ikai! Il titolo è un progetto che tende a ricreare la realtà, vedrà un inerme protagonista fronteggiare qualcosa a lui ignoto.

Il titolo è un gioco horror psicologico in prima persona che trae ispirazione dal folklore giapponese. Vivete l’orrore indotto dagli yokai e immergetevi nelle superstizioni del passato, facendovi guidare da una storia originale ed esplorazioni uniche.

Il gioco incorpora lo spirito del classico genere horror psicologico a un personaggio principale inerme, incapace di attaccare le creature malvagie. Tuttavia, il gioco approfondisce l’horror in modo innovativo, spingendovi ad affrontare le minacce direttamente, senza permettervi di scappare né di attaccare.



Tutte le meccaniche di gioco sono pensate per alimentare questa sensazione familiare di impotenza e creare un’atmosfera tesa. I movimenti lenti, precisi e naturali usati per le interazioni ricordano quelli reali, in modo da stimolare il coinvolgimento in questo sconcertante mondo.

Nel titolo impersonerete la giovane sacerdotessa Naoko, la quale risiede in un templio molto lontano dal villaggio, la lontananza dal villaggio è utile ad un templio, cosi che i devoti possano pregare senza la vita frenetica del villaggio , però questa lontananza sarà anche ciò che vi porterà nell’oblio.

voci hanno raggiunto gli abitanti del villaggio, anche i più scettici ormai sono in preda a paura e isteria. Questa volta non sono solo dicerie. Le foglie macchiate di sangue indicano che le creature malvagie sono sempre più vicine agli umani. Si crede che negli inferi sia apparso un nuovo demone. Il quale vuole attraversare il varco che scinde il mondo degli spiriti e quello mortale non appena avrà trovato quello che sta cercando.

La povera Naoko non sa nulla di queste voci, e sarà questa la sua rovina.

Il titolo uscirà il 29 Marzo su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Sulla piattaforma Steam è disponibile anche una demo