LEC: il torneo degli europei di LoL è iniziato

Per chi non fosse al corrente, ogni anno vengono disputati diversi tornei di League of Legends, e oggi sembra che il LEC sia iniziato. Per i giocatori novizi, il LEC non è altro che la lega europea e tutte le squadre/giocatori competitivi che provengono dai server europei disputano in questo grande torneo per determinare chi saranno i fortunati a partecipare agli MSI e i mondiali di fine stagione durante il mese di ottobre e novembre. Ebbene, sul canale ufficiale di youtube di LoL Esports potrete assistere all’intero evento, e oggi sembra che ci sarà una grande sorpresa. La schedule è stata postata sul sito web del LEC, ma per fare le cose con chiarezza vi mettiamo il link di seguito per reindirizzarvi sulla pagina. Il programma di oggi è il seguente: Ricordiamoci che ogni partita sarà una “best of 1”, quindi bisognerà inventarsi e ideare le strategie più inaspettate e stravaganti per riuscire a prevalere. Abbiamo 5 partite in totale, una per ogni ora, fino alle 22:00 in cui verrà disputata l’ultima, e in ordine abbiamo:

MAD Lions vs Team Vitality, alle 18:00.

Rogue vs SK Gaming, alle 19:00.

EXCEL vs G2 Esports, alle 20:00.

Astralis vs Misfits Gaming, alle 21:00.

Fnatic vs Team BDS, alle 22:00.

Alcune squadre sono sicuramente più favorite di altre, ma nel pieno dello spirito sportivo, possiamo aspettarci grandi faville da parte di team come i Misfits Gaming. La competizione sarà estremamente agguerrita, e ci rendiamo conto che ogni vittoria segna un passo avanti verso la riuscita della scalata negli MSI. Alcuni prodigi ci stupiranno senz’altro, mentre altri verranno sconfitti, ma d’altronde è questo lo spirito della competizione, giusto? Vi ricordiamo che durante il fine settimana la schedule inizia 1 ora prima del solito, quindi se siete interessati a seguire l’evento, dovrete prepararvi in anticipo. Detto ciò, che il primo grande torneo della stagione 12 di League of Legends inizi!