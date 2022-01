La streamer Pokimane aveva in mente di lasciare Twitch

Nonostante per alcuni sia stato uno shock, il ban di Imane “Pokimane” Anys da Twitch è stata una conseguenza curiosa, poiché la streamer aveva già in mente di lasciare la piattaforma da un po’ di tempo. Per molti anni oramai, Pokimane è stata una delle più grandi streamer femminili su Twitch e, come tale, è stata una dei volti più riconosciuti nella piattaforma. Nonostante questa popolarità in corso, Poki ha recentemente detto al suo pubblico che si sarebbe allontanata da Twitch se non fosse stato per alcuni importanti cambiamenti che sono avvenuti da allora. In uno streaming sul canale di Pokimane questa settimana, ha spiegato come un afflusso di nuovi spettatori e creatori di background diversi l’abbia spinta a invertire la rotta quando si tratta di ritirarsi dallo streaming. Nello specifico, la streamer ha detto:

“Stavo discutendo se volevo dirlo, ma immagino che potrei anche farlo. Se non fosse per quell’afflusso di spettatori donne, streamer donne e solo membri più diversificati della comunità, che si tratti di persone di colore o di altre minoranze all’interno l’ultimo anno o due a causa di Covid, penso che probabilmente mi sarei ritirato dallo streaming quest’anno. Come, probabilmente l’avrei fatto.”

Parlando di più sul motivo per cui ha pensato di lasciare Twitch in primo luogo, Pokimane ha detto che ad un certo punto ha smesso di essere divertente per lei trasmettere in streaming a causa dell'”attrito” che stava incontrando nello spazio. Alla fine della giornata, ha dichiarato che vuole solo giocare ai videogiochi e uscire con i suoi spettatori senza causare ogni sorta di drammi o molestie non necessari nel processo. Di conseguenza, c’è una buona chance che la streamer si prenderà una pausa per capire bene la direzione che vuole prendere in merito, ma la sua influenza continuerà ad essere presente, specialmente nel mondo dei content creator.