God of War: Santa Monica ha spinto Sony a realizzare il titolo anche su PC

God of War è stato uno dei migliori titolo della scorsa decade, e pochi possono dire qualcosa a riguardo. Il gioco ha sbaragliato la concorrenza, e il fatto che abbia vinto pure il titolo di gioco dell’anno 2018 è tutto dire. Di fatto, rimane una delle migliori perle dell’era moderna del videogioco, eppure la serie è sempre stata “limitata” e vincolata a PlayStation, e anche l’ultimo titolo era un’esclusiva di Sony, ma i tempi sono drasticamente cambiati a quanto pare. In un’intervista con Game Informer, Cory Barlog ha parlato del porting per PC di God of War e di come sono nati i giochi PlayStation su PC:

“Alla fine, penso che abbiamo raggiunto quel punto di svolta. Quando abbiamo inviato così tanti suggerimenti per la cassetta ci hanno detto, “Siamo stanchi di sentire tutto questo. Bene, lo faremo”. È un processo. Stiamo ancora cercando di capire come farlo, come azienda e come singoli studi, e quale sarà il processo e la strategia”.

Insomma, sono stati condizionati pesantemente dalla parola dei ragazzi di Santa Monica Studio, e come biasimarli? Sostenevano che una fetta di mercato più grande dovrebbe scoprire certi titoli, e vedere che una compagnia del genere può far cambiare idea a Sony è tanta roba. Inoltre, non dimentichiamoci che God of War è finalmente arrivato su PC, ed è attualmente tra i giochi più venduti su Steam, assieme a Monster Hunter Rise. La notizia e l’annuncio che l’ultimissima avventura del Fantasma di Sparta sarebbe arrivata anche su PC ha sicuramente destato un sentimento nascosto nel cuore dei fan della saga che non disponevano di una console PlayStation. Anche se speriamo che questa cosa continua, è improbabile che God of War Ragnarok uscirà anche su Pc quest’anno, e dovremo purtroppo attendere finché Sony non darà il via libera sulla questione e sul porting.