Rainbow Six Extraction: mostrato il trailer con Rook

Continuando la serie dei Operator Showcase, creata da Ubisoft per sponsorizzare il nuovo capitolo sparatutto di Rainbow Six, Rainbow Six Extraction ci mostra in esclusiva un nuovo Operatore il cui nome è Rook. In qualità di operatore di ancoraggio e potenziamento, il suo compito è fornire piastre corazzate per la squadra, che offrono resistenza ai danni. La descrizione del personaggio è la seguente, presa direttamente dalla sua biografia nella wiki ufficiale del gioco:

“Rook è stato specificamente reclutato per unirsi a REACT per le sue eccezionali capacità di tiro. Formatosi dalla Gendarmerie Nationale, e successivamente operando con GIGN, è noto per la sua capacità di adattamento in condizioni di stress estremo. Le sue armature in boro-ceramica aumentano la sopravvivenza e l’efficacia in combattimento della squadra fornendo una protezione aggiuntiva che Rook può distribuire quando necessario contro gli archei.”

L’altro vantaggio delle armature è che un compagno di squadra equipaggiato con esse andrà in stato di abbattimento invece di essere messo KO. Ciò significa che possono tornare in combattimento ed essere al sicuro da una brutta cattura. L’aggiornamento delle armature di Rook fornisce ancora più resistenza ai danni e non andranno perse ogni volta che ne viene abbattuta una. Questo lo rende ideale per le missioni di salvataggio. In ogni caso, l’operatore sembra un ottimo alleato da avere il qualunque situazione, ma forse per le operazioni più veloci verrà rimpiazzato da gente più esperta e ideale per l’occasione. Rainbow Six Extraction uscirà il 20 gennaio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia (insieme a Xbox Game Pass e PC Game Pass).