Project Haven: il titolo si mostra in un trailer

Quest’oggi Code Three Fifty One ha rilasciato novità sul loro titolo Project Haven! Quest’oggi ci viene mostrato un trailer di gameplay.

Nel titolo comandate i Steel Dragon, , un gruppo di mercenari che lotta per la sopravvivenza nel duro futuro urbano di Haven City. Selezionate e controllate squadre di mercenari mentre combattono gangster, mercenari rivali e forze governative corrotte nel tentativo di sbarcare il lunario, e fare la differenza dove è possibile

Gestite le statistiche e l’equipaggiamento del vostro equipaggiamento. affrontate una vasta gamma di personalità per ogni mercenario e conquista i profondi elementi tattici che rendono il titolo un’esperienza di combattimento indipendente a turni.

Avrete a vostra disposizione una varietà di tipi di missione e le sfide, una volta che un contratto è accettato spetta a voi per selezionare, equipaggiare e controllare la vostra squadra di mercenari al fine di raggiungere gli obiettivi della missione. Avrete la possibilità di esplorare diversi stili di combattimento utilizzando una combinazione di attrezzature, attributi, specializzazioni e abilità contro nemici artigianali e ambienti che soddisfano tattiche multiple.

Ambientato in un campo di battaglia urbano privo di griglia utilizzando un sistema di movimento basato su punti di azione, avrete bisogno di mettervi al riparo utilizzando posizioni flessibili e mirare ogni tiro con precisione utilizzando il sistema di mira manuale over-the-shoulder. Ogni proiettile è modellato balisticamente ed è in grado di perforare un buco attraverso un corpo.

Gli scontri nel titolo non sono sempre una questione di forza schiacciante. Disarmare i nemici sparando alla pistola tra loro mani, chiudere la distanza per un attacco corpo a corpo. Attraverso un avanzato sistema stealth potrete evitare le linee di vista nemiche e apparire silenziosamente dalla parte posteriore, o usare proiettili perforanti per perforare muri solidi per un attacco a sorpresa .

Sviluppate le vostre tattiche, potenziate la vostra squadra e personalizzate il vostro arsenale per diventare l’equipaggio mercenario più letale ed efficiente della città da ingaggiare.

Il titolo in uscita nel 2022 su PC sullo store Steam