Aquamarine : sempre più vicina l’uscita!

Quest’oggi Hitcents e lo sviluppatore indie Moebial Studios sono entusiasti di annunciare che il loro titolo Aquamarine è sempre più vicino all’uscita.

Nel titolo giocherete nei panni di un viaggiatore spaziale solitario conosciuto solo come The Seeker, la cui astronave viene intercettata da un segnale dannoso mentre orbita attorno a un pianeta inesplorato coperto d’acqua. Costretti ad abbandonare la nave, vi ritroverete soli e abbandonati su una piccola isola circondata da un oceano alieno senza fine, con nient’altro che un pod di sopravvivenza anfibio. Durante il vostro viaggio subacqueo per raggiungere la vostra astronave schiantata, scoprirete la storia perduta di questo pianeta e imparerete la vera natura del perché è finita qui.

Il un nuovo tipo di gioco di sopravvivenza che si basa sulla percezione e la scoperta ambientato in un oceano alieno. Esplorerete un mondo invaso dalla natura e dovrete combattere per sopravvivere mentre cercate di trovare un modo per tornare a casa in un mondo alieno unico.

Coltivate una varietà di strane piante, ognuna con i propri attributi unici. Perlustrate le profondità alla ricerca di cibo e strumenti per aiutarvi a sopravvivere. Collezionate e create potenti potenziamenti per il tuo umile pod di fuga e personalizza il tuo equipaggiamento per soddisfare le esigenze.

Il titolo porta serenità al genere survival adventure utilizzando meccaniche di esplorazione a turni e aggiunge caratteristiche uniche ispirate alla fantascienza psichedelica degli anni ’70 e ’80. Il gioco combina il mistero delle avventure classiche e della meccanica di sopravvivenza open-end con elementi di esplorazione, puzzle-solving e strategia.



Il titolo sarà disponibile dal 20 Gennaio su PC sullo store Steam