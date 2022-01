Brawl Stars: trailer animato dell’anno della tigre

Tra poco inizierà la stagione 10 in Brawl Stars: dal 17 gennaio sarà infatti disponibile la prima season dell’anno nel titolo Supercell. Per l’occasione il team finlandese ha pubblicato un trailer animato (la prima parte) incentrato sull’anno della Tigre, con protagonista Fang, il nuovo brawler in arrivo, mentre si dirige al Tiger Pit, torneo ospitato da 8-bit.

Come vi avevamo fatto sapere, l’anno della Tigre è ambientato in un videogioco all’interno del gioco, con tributi ai classici del picchiaduro. Il brawler cromatico della season è per l’appunto Fang, che lavora nel cinema dello Starr Park, ma è anche un aspirante attore che lavora in film dal basso budget sulle arti marziali. Proprio per questo il suo attacco base è un potente calcio a corto raggio, unico ma che fa molti danni; se missa il colpo, lancia la sua scarpa, che fa però meno danni. La super consiste in un calcio volante che, se colpisce un nemico, prosegue su una altro bersaglio, colpendo fino a 4 volte. L’ultimo livello del pass darà diritto alla sua skin “Fang Furioso”. Il primo livello sblocca invece la skin “Maggiore Rosa”.

Questa season sarà più breve del solito, con ogni nuova stagione che inizierà il primo lunedì del mese a mesi alternati.

Qui sotto potete vedere il filmato animato della prossima season di Brawl Stars.