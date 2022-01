The Last of Us: Storm Reid sarà Riley nella serie

Storm Reid (Gia Bennet in Euphoria) si aggiunge al cast della serie TV di The Last of Us. Secondo Deadline, e poi successivamente confermato dalla stessa attrice, Reid interpreterà Riley Abel, la migliore amica di Ellie, che conosce da prima dell’incontro con Joel.

Nella serie Naught Dog, Riley è una ragazza orfana che cresce nella Boston post-apocalittica. È uno dei personaggi principali nel DLC del primo episodio, Left Behind, nonché del fumetto Il Sogno Americano.

Reid è apparsa anche in The Suicide Squad (interpretando Tyla DuBois) e in 12 Anni Schiavo (interpretando Emily). L’attrice si va ad unire dunque a Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Diego Luna (Tommy) e Anna Torv (Tess). Ad ottobre erano stati mostrati alcuni brevi filmati dal set che ritraevano gli attori in azione.

La premier della serie andrà in onda nel 2022 su HBO MAX, ma ancora non c’è una data precisa. Neil Druckman ha completato il suo impegno per la serie a novembre. Il direttore creativo della serie ha scritto e diretto alcuni episodi.

Qui sotto potete vedere il tweet di Storm Reid che conferma la sua presenza all’interno della serie di The Last of Us, con tanto di artwork del personaggio.