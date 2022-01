Hogwarts Legacy potrebbe essere rimandato al 2023, secondo un rumor

Un nuovo rapporto su Hogwarts Legacy, l’attesissimo gioco di Harry Potter attualmente programmato per uscire quest’anno tramite PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, ci avverte che il gioco è “in qualche tipo di problema” e potrebbe essere rimandato al 2023. Questo nuovo rapporto arriva sulla scia di una serie di voci e rumor che suggerivano che il gioco fosse in programma di uscire quest’anno e che avrebbe potuto rialzare la testa in occasione di un presunto PlayStation State of Play a febbraio.

Il rapporto arriva da Colin Moriarty, insider di PlayStation e conduttore di Sacred Symbols, che nota di aver “sentito dietro le quinte che il gioco non uscirà quest’anno”. Purtroppo, questo è più o meno secondo quanto afferma quest’ultimo. Moriarty rivela che non vede l’ora che esca il gioco, ma in base a ciò che ha sentito, ha bisogno di un po’ più di tempo nel processo di sviluppo e che esca in maniera ottimale.

Se questo è vero, sembra improbabile che Warner Bros. Games faccia riemergere il gioco al PlayStation State of Play di febbraio. Nel frattempo, se il gioco sarà ritardato al 2023, non sarebbe un grande segno. A causa della pandemia, molti giochi hanno sofferto e sono stati ritardati, ma Hogwarts Legacy era originariamente previsto per il 2021. Al momento della pubblicazione del rumor, Warner Bros. Games non ha commentato il rapporto e la speculazione che ha creato. Intanto, aspettiamo notizie al riguardo dall’azienda.