Ken Levine svela che la nuova IP verrà annunciata in prossimità del lancio

Ken Levine, ben noto per il suo lavoro su Thief: The Deadly Shadows, System Shock 2, e i giochi BioShock, ed essendo uno dei capisaldi nella divulgazione del genere sim immersivo, è attualmente in qualità di presidente e direttore creativo di Ghost Story Games. Levine, tuttavia, è stato oggetto di discussioni di recente per quanto riguarda il gioco non ancora annunciato che lui e il suo team stanno realizzando.

Bene, sembra che abbiamo altre notizie riguardo a quel gioco ancora non annunciato, questa volta da Ken Levine stesso. Parlando con l’Arcade Attack in un’intervista, Levine parla di vari argomenti, soprattutto riguardo alla sua carriera e ai giochi precedenti. Una cosa che ha confermato è che il gioco a cui sta lavorando in questo momento sarà rivelato solo quando sarà quasi completato e sarà più vicino al lancio, poiché non voleva mostrarlo troppo presto.

Levine dice:

Non volevamo seguire la strada di mostrare il gioco troppo presto, perché pensavamo che sarebbe uscito prima, e non voglio avere un lungo periodo di accumulo, interesse e hype, perché non è così, finirebbe per sembrare abbastanza inautentico e penso che i giocatori vogliono essere… vogliono sapere cosa stanno ricevendo, e l’unico modo per farlo è davvero quello di annunciare più vicino al lancio.

Levine dice anche che l’annuncio del gioco renderà le persone “sorprese ma non sorprese da ciò che vedranno”, e che non è coinvolto nel prossimo gioco BioShock, augurando bene agli sviluppatori di quel titolo.

Questo arriva giorni dopo un rapporto pubblicato da Bloomberg, in cui diversi dipendenti attuali ed ex Ghost Story Games parlando sotto anonimato, hanno parlato di come il gioco di debutto dello studio stia attraversando problemi di sviluppo a causa della gestione e dell’autorialità di Levine.