Halo: chiudono per sempre i server su Xbox 360

Il 13 gennaio 2022, i server di gioco di Xbox 360 per i giochi Halo sono stati spenti per sempre. Questo significa che mentre questi giochi possono ancora essere giocati, i servizi online come le sfide e la condivisione di file non sono più disponibili. Le versioni Xbox 360 dei seguenti giochi sono interessate:

Halo: Reach

Halo 4

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo: Combat Evolved Anniversary

Spartan Assault

Halo Wars

Questo riguarda solo le versioni Xbox 360 del gioco. I giochi in Halo: The Master Chief Collection non saranno influenzati. I titoli di Halo disponibili all’interno della MCC sono stati ricostruiti e rimasterizzati per sfruttare diversi servizi modernizzati.

Il grafico qui sotto mostra come ogni gioco Xbox 360 è influenzato. Gli elementi con un segno di spunta verde dovrebbero essere completamente funzionanti. Gli elementi con una “X” rossa sono caratteristiche che non funzionano più dopo che i server di gioco Xbox 360 per i giochi di Halo sono stati spenti.