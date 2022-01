Leggende Pokémon Arceus: la rivista Forbes non è contenta del gioco

Se siete fan di Pokémon, avrete sicuramente visto il recente gameplay trailer uscito su youtube di Leggende Pokémon Arceus, e tutte le opinioni che stanno volando sulla questione. Da un lato, ci sono i fan dedicati della serie che sono contenti dell’evoluzione del franchise, e l’idea che un open map era necessario per dare una boccata d’aria fresca alle future generazioni; eppure, questo non è bastato. Certamente, il gameplay sembra molto promettente, ma il gioco presenta una severissima pecca: la grafica, e molti hanno puntualizzato su questa cosa, primo di tutti la rivista Forbes. In un articolo scritto proprio sul trailer, sono stati spiegati diversi punti che deridono e scherniscono la capacità di Gamefreak sul realizzare un prodotto Pokémon che rispecchi lo standard delle ultime generazioni di videogiochi. Il fatto che la Nintendo Switch non sia il miglior hardware non basta, e titoli come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild hanno sicuramente spinto la capacità di Nintendo di rilasciare titoli allucinanti. Ma allora, perché Pokémon si evolve assieme a loro? Nello specifico, l’articolo parla di un punto interessante che vi mostriamo di seguito:

“Leggende Pokémon Arceus è un gioco più o meno privo di direzione artistica. Questi ambienti sono aridi, brutti e vuoti. I modelli dei personaggi sono a malapena accettabili e sembrano a posto per lo stile cartone animato di Pokémon e allenatori, ma solo appena. E gli ambienti, sia in città che in natura, semplicemente non sono accettabili e nessuna quantità di nuovi filmati lo sta cambiando.”

C’è un malcontento generale per questi titoli, e sebbene Gamefreak abbia imparato dall’incidente di Pokémon Spada e Scudo, il problema della pessima grafica persiste, e i fan non capiscono come possa il brand più redditizio del mondo intero non riuscire a spingere in un titolo su console.