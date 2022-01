WWE 2K22: diamo un primo sguardo alla cover

Sembra che nuove notizie siano state inviate riguardanti WWE 2K22, e sono una bella bomba da vedere. Pubblicate dal noto reporter Nils Ahrensmeier, queste informazioni riguardanti il nuovissimo titolo del famoso franchise di Visual Concepts sembrano promettenti, e nello specifico abbiamo cover, preordini e altro ancora. Analizziamo con cura tutto quello che Nils ha da dirci:

“Continuiamo con informazioni esclusive: Accesso anticipato di 3 giorni disponibile dall’8 marzo. La WWE 2K22 Deluxe Edition contiene tutto ciò che è incluso nella Standard Edition. In più, i fan potranno avere un assaggio della Undertaker Immortal Pack”.

“Va bene va bene, ecco alcune informazioni più esclusive. Bonus pre-ordine: Pacchetto Immortale WWE 2K Undertaker. Fate dei chokeslam nei panni di Deadman.”

“L’Undertaker Immortal Pack include tre personaggi Undertaker aggiuntivi: Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker, Boneyard Match Undertaker, carte MyFACTION EVO per Undertaker e vantaggi e bonus MyFACTION.”

“Il WWE 2K22 Undertaker Immortal Pack è incluso nella Deluxe Edition e nella WWE 2K22 nWo 4-Life Edition.”

Insomma, è tantissima roba da digerire, e sembra che il reporter abbia voluto rivelare il tutto per darci un’idea di cosa ci possiamo aspettare. La serie di WWE non è messa bene, ultimamente, ma i fan sono speranzosi che WWE 2K22 riesca a risollevare il franchise dalle ceneri e a riportarlo ad una gloria senza precedenti. Magari l’intenzione di cambiare c’è, ma soltanto il tempo ci dirà come si risolverà il tutto, e non vediamo l’ora di scoprire i piani di Visual Concepts in merito.