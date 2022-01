Pokémon GO: lo Spheal Community Day è arrivato

L’ultimo Community Day di Pokémon GO, idea di Niantic di molto tempo fa, è finalmente arrivato, e sembra che il festeggiato in particolare sia il paffuto Spheal, il pokémon Rotolante introdotto nella terza generazione. Il primo dei due eventi inizierà proprio oggi, e i giocatori potranno già entrare nel gioco e incominciare l’evento a tutta birra. Sebbene Spheal abbia già una variante Shiny in Pokemon Go, il nuovo evento promette di essere un grande evento per i fan del formato competitivo del gioco, poiché il gioco introduce la nuova mossa Gelolancia che dovrebbe spingere il grosso Walrein in un punto praticabile in più nel formato di battaglia. Tutto questo ha una sorpresa in più: qualsiasi Sealeo che si è evolve in Walrein avrà automaticamente il set di mosse Polneve e, come abbiamo già detto, Gelolancia. Quest’ultima è una nuova mossa per Pokemon GO che infligge 60 danni e ha un costo di 35 energia. A causa del suo basso costo energetico, Walrein vedrà immediatamente un grande impulso in più nei formati competitivi, poiché diventa immediatamente un giocatore importante nella Grande Lega fornendo un’alternativa economica a Lapras e sarà probabilmente il miglior Pokemon di tipo Ghiaccio nella Master League nonostante il suo basso CP. Dovete pensare che, con l’introduzione di Avalugg, il metagame è cambiato, poiché si è rivelato un fortissimo tipo Ghiaccio, quindi questo significa che abbiamo avuto due mesi consecutivi con grandi cambiamenti nella massima serie di giochi di Pokemon. Ma non è finita qui, poiché dobbiamo parlare anche dei bonus: Lo Spheal Community Day include diversi bonus, inclusa esperienza triplicata per cattura che dovrebbe essere utile per i giocatori che cercano di salire di livello. Anche l’incenso e le esche dureranno per tre ore durante l’evento. Questa è l’occasione ideale per avere un forte tipo Ghiaccio nella squadra, quindi cercate di non perdervelo per nessun motivo.