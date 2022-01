Halo Infinite: John Carpenter è un fan del gioco

La risposta alle lodi di Carpenter da parte delle persone associate al videogioco è stata, come potete immaginare, estremamente soddisfatta. “Che tweet straordinario da una leggenda creativa”, ha condiviso Aaron Greenberg, capo del marketing di Xbox. “Wow”, ha risposto Bonnie Ross, capo e fondatore dello sviluppatore di Halo Infinite 343 Industries. “Grazie per aver trascorso il tuo tempo creativo nel nostro mondo.” Insomma, l’industria del videogioco è stata molto contenta di vedere un tale pezzo grosso del cinema contento e felice della riuscita di un videogioco, ed è nientemeno che l’ultimo capitolo di Master Chief. Mentre potrebbe essere sorprendente per alcuni che Carpenter parli di videogiochi e arrivare addirittura a lodarli, la maggior parte delle persone ormai potrebbe sapere che ha passato anni a farlo. Come osserva Kotaku, Carpenter in precedenza aveva parlato esplicitamente di divertirsi con Destiny 2 e di diversi casi in cui era apparso in Giant Bomb.

“Mio figlio mi ha fatto interessare ai videogiochi per console. Il primo gioco che ricordo di aver giocato ossessivamente è stato Sonic the Hedgehog. Amico, è stato difficile; niente checkpoint. Continuavo a morire ancora e ancora. Mano- all’epoca la coordinazione degli occhi era compromessa. Negli anni sono migliorato. Ho molti giochi preferiti. Borderlands 2 è spettacolare. Adoro BioShock, la serie Dead Space, The Last of Us…”

Sicuramente una piacevolissima sorpresa!