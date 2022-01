Free Fire World Series: rivelato il luogo dell’evento

Dopo il grandissimo successo della prima edizione, che ha avuto più di 5 milioni di spettatori contemporanei, le Free Fire World Series torneranno a Singapore dal 14 maggio, il torneo si svolgerà a Sentosa, in quella che è una vera e propria Isola resort.

Il torneo sarà suddiviso in play-in e finali. Entrambe le fasi del mondiale includeranno 12 team, ai play-in parteciperanno i primi classificati delle regioni minori e i secondi in classifica delle regioni maggiori, i due team migliori di questa prima fase del torneo avranno accesso alle Finals. Il miglior team di ogni regione maggiore è già automaticamente qualificato per le fasi finali.

L’Isola di Sentosa sarà uno splendido palcoscenico per la sfida tra le migliori squadre del mondo di Garena Free Fire, i giocatori che potranno accedere al torneo si sposteranno verso la fine di Aprile, quando avranno circa due settimane tra allenamento e relax.

Le Free Fire World Series ospiteranno 22 squadre dalle 13 regioni maggiori del gioco. La qualificazione avverrà tramite le competizioni regionali di:

Nord America

Pakistan

Brasile

Taiwan

Indonesia

Commonwealth degli stati Indipendenti (CIS)

Medio Oriente e Nord Africa (MENA)

America Latina

Malesia & Cambogia & Filippine (MCP)

Vietnam

India

Europa

Questa è la seconda volta che il campionato mondiale di Garena Free Fire si svolgerà a Singapore, l’ultima edizione detiene molti record per il titolo, tra cui il raggiungimento di 5.4 Milioni di spettatori contemporanei.

