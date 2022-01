Halo Infinite: miglioramenti in arrivo dal 18 gennaio

Mentre il multiplayer di Halo Infinite ha ricevuto alcune nuove playlist il mese scorso, offrendo ai fan modalità amate come Free-For-All e Team Slayer. 343 Industries ha affermato che una soluzione era in arrivo e fortunatamente verrà implementata a metà di questa settimana e dovrebbe arrivare per martedì 18 gennaio.

Per ringraziare i fan per la loro pazienza, Jarrard ha confermato che tutti i giocatori avrebbero ricevuto gratuitamente cinque XP Boost e cinque Challenge Swap. Una volta che l’hotfix è attivo, questi verranno aggiunti al proprio inventario al momento dell’accesso. Sarà attivo solo per circa un mese. Jarrard ha anche rivelato che il team sta ancora lavorando alla grande patch in arrivo a metà febbraio. Maggiori dettagli verranno forniti man mano che ci avviciniamo al mese prossimo. Il direttore della community Brian Jarrard ha fornito un aggiornamento sui forum prima del fine settimana dichiarando:

Il test è stato completato e l’hotfix è ora in fase di certificazione Xbox. Finché non si verificano problemi, puntiamo a rilasciare questo hot fix a metà della prossima settimana.



Halo Infinite vedrà anche alcune modifiche al negozio in-game a partire da domani, come riduzioni di prezzo, rendendo i bundle più preziosi, consentendo la vendita separata di alcuni articoli in bundle. Ma non è tutto, poiché lo sviluppatore introdurrà nuove risorse per il resto della stagione in modo che possiamo continuare a imparare e migliorare per il futuro. Jerry Hook, Head of Design di 343, ha affermato:

A partire da martedì, l’esperienza del negozio varierà di settimana in settimana. Ci concentriamo sulla riduzione dei prezzi su tutta la linea, fornendo valori più forti nei nostri pacchetti, iniziando a mettere i singoli articoli al di fuori dei pacchetti e altro ancora.

Halo Infinite è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

We’ve been monitoring the discussions on the Shop, bundles, and pricing closely since launch. Using data and community feedback, we’re going to begin rolling out changes to how we package and price items in @Halo Infinite – and it all starts next week. — jerry hook (@hookscourt) January 15, 2022