Kirby e la Terra Perduta: rivelate le dimensioni del file

Man mano che ci avviciniamo all’uscita di Kirby e la Terra Perduta vengono rivelati ulteriori dettagli. Il titolo sarà disponibile dal 25 marzo su Nintendo Switch. Nell’ultimo aggiornamento, sono state rivelate nuove informazioni sulla dimensione del file del titolo. Secondo l’eShop e l’elenco del sito Web di Nintendo, la nuova avventura di Kirby richiederà 5,8 GB di spazio libero. Sembra essere il più grande gioco Switch di Kirby finora. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale del gioco:

In un’avventura travolgente, i giocatori possono utilizzare una serie di abilità di Kirby per combattere i nemici e navigare in vivaci mondi 3D. Oltre alle iconiche abilità di copia di Kirby ci saranno alcune nuove aggiunte al suo repertorio: le abilità di copia Trivella ed Esploratore. Trivella consente di immergersi nel terreno e attaccare i nemici dal basso con un colpo massiccio, mentre l’abilità Esploratore permette di vedere i nemici lontani.

Nel titolo è presente anche la modalità Co-op. È possibile che un secondo giocatore si unisca al viaggio in qualità di Waddle Dee Aiutante. I giocatori possono lanciare una varietà di attacchi usando la sua lancia e potranno passare facilmente alla modalità cooperativa per due giocatori sulla stessa console condividendo un Joy-Con.

Kirby e la Terra Perduta introduce la Città di Waddle Dee, il fulcro centrale dell’avventura. La città si svilupperà sempre di più in base al numero di Waddle Dee salvati. Verranno aperti diversi negozi e i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei giochi preferiti dai cittadini. Kirby può anche dare una mano al bar di Waddle Dee. Nella Città Waddle Dee si può incontrare Waddle Dee Erudito che offrirà suggerimenti utili.

Kirby e la Terra Perduta verrà lanciato il 25 marzo in esclusiva per Nintendo Switch.