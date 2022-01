Ocean’s Heart: rivelate le dimensioni su Switch

Recentemente vi abbiamo comunicato che Ocean’s Heart, il titolo di Max Mraz e Nordcurren ispirato a The Legend Of Zelda, arriverà il 10 febbraio su Nintendo Switch. Nuove informazioni sulle dimensioni del file sono state rivelate: il titolo peserà solo 310 MB sulla console Nintendo come riportato dal sito ufficiale.

Ocean’s Heart È uscito da circa un anno su Steam ed è stato accolto positivamente dalle recensioni degli utenti e mira chiaramente a offrire una profondità piacevole mentre ti imbarchi nell’avventura. Di seguito una panoramica tramite Steam: Ocean’s Heart è un gioco d’avventura retrò in stile The Legend Of Zelda ambientato in un arcipelago bellissimo e pericoloso: Giochi nei panni di Tillia, una giovane ragazza il cui padre e il cui migliore amico sono stati rapiti dallo spietato pirata Barbanera, e deve perlustrare le numerose isole per trovarlo e salvarlo; durante la tua avventura, incontrerai le rovine di un regno allagato, scoprirai e scenderai in antiche segrete, incontrerai e combatterai numerosi mostri e risolverai numerosi enigmi e missioni secondarie. Per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo di rimanere in vita abbastanza a lungo da trovare tuo padre, troverai un assortimento di armi, insieme a vari materiali che ti permetteranno di migliorarle. Scoprirai e raccoglierai anche reagenti per creare una serie di pozioni che ti daranno abilità magiche e incantesimi e avrai bisogno di tutte le migliori armi e magie che puoi trovare per superare i numerosi mostri boss e le segrete mortali del gioco.

Ocean’s Heart è attualmente disponibile per PC tramite Steam e GOG, mentre dal 10 febbraio anche per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.