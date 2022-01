The Legend of Heroes Trails From Zero: in arrivo un’edizione limitata

In occasione delle celebrazioni per il suo 40° anniversario, Nihon Falcom ha annunciato che avrebbe localizzato altri quattro giochi della serie Legend of Heroes. Uno di questi era The Legend of Heroes: Trails from Zero che dovrebbe arrivare nell’autunno 2022. Prima della sua uscita, il negozio NISA ha ora aperto i preordini in Nord America per uno speciale pacchetto fisico Switch in edizione limitata. Costerà € 89,99 e seguirà i preordini europei la prossima settimana, il 17 gennaio, dal negozio online ufficiale di NISA Europe.

La limited edition include una copia di The Legend of Heroes Trails From Zero per Nintendo Switch; un hardcover art book di SSS Classified Files; la colonna sonora Anthems Crossbell; il poster Special Support Section, Assemble; il supporto acrilico per Heroes of Zero; uno steel book e una collector’s box. Sarà inoltre disponibile un’edizione deluxe, contenente una copia del gioco, la colonna sonora digitale e un mini art book. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Lloyd Bannings torna nella sua città natale per seguire le orme del suo defunto fratello e unirsi al dipartimento di polizia di Crossbell. Tuttavia, si ritrova assegnato a una nuova divisione disordinata chiamata Sezione di supporto speciale, che svolge lavori saltuari e aiuta le persone bisognose. Ma lui e i suoi nuovi compagni di squadra scoprono lentamente che la loro vibrante città nasconde un oscuro ventre criminale… oltre ad alcuni terribili segreti.



Caratteristiche

Benvenuto a Crossbell : l’inizio di un arco narrativo emozionante nell’universo di Trails sta per iniziare in questa iconica città-stato. Vivete in un mondo ricco e rinfrescante, pieno di segreti e avventure.

: l’inizio di un arco narrativo emozionante nell’universo di Trails sta per iniziare in questa iconica città-stato. Vivete in un mondo ricco e rinfrescante, pieno di segreti e avventure. Tattiche combinate: il combattimento strategico è stato perfezionato, offrendo un gameplay tattico ricco e soddisfacente. Sfruttate potenti abilità e lavoro di squadra per superare i tuoi avversari.

The Legend of Heroes Trails From Zero è disponibile per PlayStation 4, PC tramite Steam, PlayStation Vita, PlayStation Portable e presto anche per Nintendo Switch.