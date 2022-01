Genshin Impact: trailer dietro le quinte su Yun Jin

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande mai rilasciata finora. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner. La versione 2.4 introduce anche due nuovi personaggi Yun Jin, un eroe a quattro stelle e Shenhe che invece è a cinque stelle. regolare. La nuova isola è desolata e popolata solo da mostri già affrontati precedentemente come gli Herald e sarà introdotto anche un nuovo boss. Inoltre sono stati aggiunti due nuovi Hangouts con Beidou e Ningguang.

Sono passate alcune settimane da quando Yun Jin, l’ultimo personaggio a 4 stelle, è arrivato in Genshin Impact di miHoYo. Tuttavia, lo sviluppatore ha pubblicato un video dietro le quinte che descrive in dettaglio il suo sviluppo. In qualità di direttore della Yun-Han Opera Troupe, le esibizioni di Yun Jin sono basate sull’opera cinese. Il suo personaggio onora la tradizione e la incarna al meglio mentre cerca nuove esperienze e tendenze in cui immergersi. Dal punto di vista del design, ha anche posto alcune sfide al team, in particolare quando si trattava del suo copricapo, ma lo sviluppatore ha aggirato questo problema e si è preso del tempo per ottenere il suo aspetto giusto. L’accoglienza dietro Yun Jin è stata abbastanza positiva e alcuni considerano la sua aggiunta come un ottimo modo per esporre la generazione di oggi all’arte dell’opera cinese.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Games Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.