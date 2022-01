Shadow Man Remastered: pubblicato il trailer di lancio

La versione per Nintendo Switch di Shadow Man Remastered era attesa da molto tempo mentre su PC l’IP è arrivata ad aprile 2021. Il port per Switch è finalmente uscito insieme accompagnato da un trailer: il gioco costerà € 19,99. Di seguito una panoramica su Shadow Man Remastered tramite il sito ufficiale:

Sta arrivando, inseguendo i criminali nel mondo degli spiriti e nel mondo reale. Sta arrivando un indemoniato, una maschera vudù nel petto e linee di potere nella schiena. Shadow Man sta arrivando, trascinando il male da Live side a Dead side. Per fermare un’apocalisse. Per salvare la tua anima.

Caratteristiche

Inseguite i criminali in due mondi : esplorate le scene del crimine in Louisiana, nelle paludi, in un condominio di New York, in una prigione del Texas, nel manicomio e in molti altri luoghi.

: esplorate le scene del crimine in Louisiana, nelle paludi, in un condominio di New York, in una prigione del Texas, nel manicomio e in molti altri luoghi. Rimandate il male nell’oscurità : entrate armato con pistole di grosso calibro o poteri vudù che distruggono l’anima.

: entrate armato con pistole di grosso calibro o poteri vudù che distruggono l’anima. Svelate i misteri di Dead side : raccogliete sinistri artefatti vudù per risolvere enigmi.

: raccogliete sinistri artefatti vudù per risolvere enigmi. Vivete l’incubo: oltre 40 cut-scene coinvolgenti e ore di discorso in-game. Shadow Man: Remastered è una revisione completa del gioco classico con contenuti ripristinati e precedentemente tagliati.

Il gioco include tre nuove armi, tre nuovi livelli, nuovi nemici, nuovo audio inclusa la nuova musica del compositore originale Tim Haywood, nonché dialoghi vocali tagliati e non utilizzati nei livelli, aggiornamenti grafici e miglioramenti del gameplay come una nuova ruota delle armi per selezionare le armi più velocemente man mano che il tempo viene rallentato, controlli migliorati, targeting automatico, IA ottimizzata e migliorata, oltre 30 obiettivi.

Shadow Man Remastered è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC (tramite Steam, GOG, Epic Games Store) e dal 17 gennaio 2022 anche su Nintendo Switch.