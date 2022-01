Redfall sarà rimandato a fine 2022?

Deathloop di Arkane Studios è uscito appena qualche mese fa, ma lo studio ha anche altre cose interessanti in arrivo. Sulla scia dello sparatutto esclusivo per PS5 dell’anno scorso, lo studio ora interamente di proprietà di Microsoft consegnerà Redfall per Xbox e PC quest’anno. Originariamente annunciato per l’estate 2022, c’è una possibilità che possa essere rinviato a fine 2022.

In un episodio recentemente caricato del podcast Defining Dukes (via Pure Xbox), gli YouTubers MrMattyPlays e Lord Cognito hanno affermato che in base alle cose che hanno sentito, Redfall potrebbe non essere in grado di colpire la sua finestra di lancio estiva prevista, e potrebbe invece essere lanciato durante il periodo delle vacanze.

Non abbiamo sentito o visto nulla di Redfall dal suo annuncio e l’estate è solo a pochi mesi di distanza, quindi non sarebbe sorprendente vedere il gioco rimandato di qualche mese, anche se, apparentemente, è stato in lavorazione per un bel po’ di tempo, specialmente nell’era COVID.

Naturalmente, questo è tutto non ufficiale e non verificato al momento, quindi prendete il tutto con le dovute precauzioni.