Dying Light 2 Stay Human: il cross-play non verrà supportato al lancio

Dying Light 2 Stay Human promette una massiccia ed espansiva esperienza RPG per giocatore singolo quando verrà lanciato tra poco più di un paio di settimane, ma per coloro che sono alla ricerca di un’esperienza multiplayer, il gioco open world di Techland avrà anche 4 giocatori-co-op in offerta. Detto questo, secondo quanto svelato dagli sviluppatori, non ci sarà il supporto cross-play al lancio.

In un recente stream Q&A su Twitch (via MP1st), il direttore creativo di Dying Light 2 Stay Human, Tymon Smektala, ha confermato in risposta a una domanda che il gioco non sarà dotato di cross-play al momento del lancio. Ha detto: “No, non in questo momento. Non sarà disponibile”.

Quando gli è stato chiesto se sarà disponibile il cross-play all’interno della stessa famiglia di console, i giocatori di Xbox Series X/S che giocano con quelli di Xbox One, per esempio, Smektala ha detto che neanche questo sarà presente nel gioco, anche se potrebbe essere aggiunto dopo il lancio. “Questo non sarà possibile al lancio del gioco, ma stiamo lavorando per renderlo possibile dopo il lancio”, ha detto.

Recentemente, Techland ha anche confermato che il titolo riceverà almeno cinque anni di supporto post-lancio

Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e come esclusiva cloud per Nintendo Switch.