The Artful Escape potrebbe arrivare su PS4 e PS5?

The Artful Escape è stato uno dei titoli indie più apprezzati dello scorso anno, tanto da valergli ben tre nomination ai The Game Awards (miglior debutto indie, miglior art direction e miglior colonna sonora/musica). Il titolo è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, ma sembra possa arrivare anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Come fatto notare dal sito Well-Played, è stato infatti individuato un annuncio del gioco sul PlayStation Store della PS5, nella sezione “Coming Soon”. Lo stesso annuncio può anche essere individuato sull’app PlayStation. Questo è significativo, naturalmente, perché né lo sviluppatore Beethoven & Dinosaur né il publisher Annapurna Interactive hanno ancora annunciato ufficialmente una versione per le console PlayStation. Queste sono dunque notizie da prendere con le pinze, in attesa di un comunicato ufficiale in merito.