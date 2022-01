Gem Wizards Tactics: strategico annunciato per Switch, Xbox One e Series X/S

RedDeerGames ha annunciato che Gem Wizards Tactics è in arrivo su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series S|X. Non è stato però fatto sapere il periodo d’uscita.

Il gioco in questione combina la formula del gioco tattico classico con meccaniche di combattimento multiple, e mappe generate casualmente. I giocatori prenderanno parte a una guerra che non consiste solo nello sconfiggere il nemico, ogni battaglia è un complesso puzzle da risolvere. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione di Gem Wizards Tactics:

CORPORAZIONE DALL’INFERNO

Qualcosa di demoniaco sale dal basso. È malvagio, e sono in giacca e cravatta – sono i Business Demons. Stanno per conquistare tutto ciò che possono con le loro mani corporative! Segui l’avventura di un giovane stagista in un’epica ricerca per scoprire la verità sulla Omni-Gem!

UN WARGAME COME NESSUN ALTRO

Con quattro nazioni, e 26 unità uniche – ognuna con abilità speciali da utilizzare – Gem Wizards Tactics vi sorprenderà con la varietà di metodi disponibili nella lotta!

Spingi i tuoi avversari fuori dal bordo del tabellone sul fiume che hai appena congelato, blocca il loro percorso con le fiamme per allinearli e finirli con un attacco perforante o combinali per dominare l’avversario – dipende da te in che modo creativo guidi l’esercito!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Mappe generate in modo casuale che offriranno un divertimento senza fine

Meccaniche di combattimento multiple che permettono una varietà di combinazioni di tattiche 4 diverse nazioni, con un totale di 26 unità con poteri unici – combinatele per scatenare l’inferno

Molte modalità di gioco tra cui la modalità Storia, la campagna e le partite personalizzate

Editor di mappe che ti permetterà di preparare i tuoi scenari di guerra

Immagini colorate in pixel art e una colonna sonora accattivante

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio, ricordandovi che pochi giorni fa RedDeerGames aveva annunciato l’arrivo di Syndrome su Switch.