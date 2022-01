Dune Spice Wars: dichiarazioni dal team di sviluppo

Ci sono novità da parte di Funcom , sul loro titolo Dune Spice Wars, il titolo mostrato durante i The Game Awards è uno dei titoli più attesi per i fan della saga e non solo! In una recente intervista il team di sviluppo ha rilasciato diverse dichiarazioni

Basato sui libri di Frank Herbert, è un gioco di strategia decisamente in stile 4X, ma anche una strategia in tempo reale. Dovrete condurre la vostra fazione con lo scopo di controllare e dominare l’ostile pianeta deserto di Arrakis.

Per quanto riguarda se è un RTS o un titolo 4X, lo sviluppatore ha detto,

E ‘entrambi. Il gioco è in tempo reale, ma il ritmo è più lento che in un tipico RTS (e si può mettere in pausa e avanti veloce). Il gioco presenta anche l’esplorazione, il controllo del territorio, la crescita economica, il combattimento, la politica e lo spionaggio, caratteristiche che lo rendono un vero gioco 4X ma non sminuiscono l’esperienza RTS che i giocatori si aspetterebbero

Dal titolo potrete aspettarvi la generazione di mappe procedurali con molte opzioni come l’attività Sandworm, la forza del vento e le dimensioni. Ci saranno anche luoghi unici che i lettori di libri possono riconoscere. Per quanto riguarda il motivo per cui uno stile d’arte più fumettistico è stato scelto, Shiro Games ha detto,

“Creare un gioco su un pianeta deserto ha un bel paio di sfide, una delle quali è assicurarsi che ciò che si guarda per un paio d’ore non è blando, anche se è solo roccia e sabbia.”

“Abbiamo passato molto tempo a lavorare sull’ambiente e abbiamo anche lavorato con un geologo specializzato in deserti per creare cose che potrebbero esistere su un tale pianeta. La direzione artistica stilizzata entra in gioco aggiungendo cose che portano una varietà di colori e forme in modo che l’ambiente possa rimanere aspro senza diventare noioso.”

Il titolo non ha ancora una data certa, ciò che sappiamo e che a breve sulla piattaforma Steam dovrebbe arrivare l’early access!