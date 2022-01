IO Interactive: un video mostra la crescita dello studio di Barcellona

IO Interactive ha pubblicato un nuovo video che mostra la crescita dello studio di Barcellona. Quello della città catalana, ricordiamo, è il terzo studio d’elite dopo quelli di Copenaghen e Malmoe. A parlare nel video è lo studio head Eduard Lopez, pubblicizzando sia le bellezze della città che il lavoro dello studio, e dicendo anche che il team sta cercando sviluppatori per ogni disciplina, anche con background ed esperienze differenti.

Come scritto nel sito ufficiale del team, IOI Barcelona ha aperto nell’aprile 2021, come parte degli “ambiziosi ed elettrizzanti piani di espansione”: lavorerà con la tecnologia Glacier sulle caratteristiche principali di tutti i progetti in corso del team: Hitman, Project 007 e una nuova IP non ancora annunciata.

Questa la descrizione dello studio:

“Situato nel cuore vibrante del quartiere dell’Eixample, la location offre tutto ciò di cui si può avere bisogno e anche di più. Con il team di base già sul posto e al lavoro per stabilire una cultura e un ambiente di studio, l’attenzione è ora rivolta ad attrarre i migliori talenti da tutto il mondo per aiutarci a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi nei prossimi anni e oltre.”

Qui sotto potete vedere il filmato dello studio di IO Interactive a Barcellona.