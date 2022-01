Call of Duty Modern Warfare 2022 arriverà prima del previsto

Sembra che non dovremo attendere ancora per molto di avere delle informazioni su Call of Duty Modern Warfare 2022, il seguito del titolo uscito il 2019. Il noto insider Tom Henderson, che è stato in prima linea nella maggior parte delle fughe di notizie relative a Call of Duty (tra le altre cose), è recentemente andato su Twitter e ha affermato che, come al solito, Call of Duty Modern Warfare 2022, o come verrà chiamato, sarà rivelato in estate. Detto questo, sembra che il gioco potrebbe essere rilasciato un po’ prima del previsto. Mentre i giochi di Call of Duty generalmente tendono a essere lanciati a novembre, il gioco di quest’anno uscirà apparentemente a ottobre a causa delle scarse prestazioni di vendita di Call of Duty Vanguard. Apparentemente non molto tempo dopo seguirà un “grande” aggiornamento per Call of Duty Warzone. Se dobbiamo proprio essere onesti, le vendite di Vanguard, se viste isolatamente, sono state solide, ma rispetto ai giochi precedenti della serie, le prestazioni commerciali del gioco hanno subito un forte calo per una serie di motivi. L’ultima volta che un gioco Call of Duty è stato lanciato prima di novembre è stato Call of Duty: Black Ops 4, uscito a ottobre 2018, anche se ciò è stato fatto in modo che il gioco potesse evitare di scontrarsi con il lancio di Red Dead Redemption 2 di novembre 2018. Un caso simile è appena successo con Battlefield 2042 e il suo impressionante “fiasco”, e il fatto che oramai il gioco sia quasi totalmente privo di vita è un segnale d’allarme per DICE e il franchise di COD. Sembra che la formula degli sparatutto in prima persona dovrà subire un drastico cambiamento, siccome i giocatori non stanno più apprezzando la direzione che gli sviluppatori stanno seguendo, e ci chiediamo come faranno a risolvere la questione nel minor tempo possibile.