League of Legends: la nuova patch stravolgerà il meta

Non è da tutti pensare una cosa del genere, ma sembra che la patch 12.2 in arrivo questo mercoledì stravolgerà completamente il meta attuale di League of Legends, segnando un punto di svolta per molti campioni. Grazie al video rilasciato da Proguides, abbiamo una preview e un’analisi accurata di cosa verrà cambiato secondo il punto di vista dei loro più bravi analisti, e alcuni cambiamenti sono davvero impressionanti; è curioso vedere come Riot Games abbia intenzione di cambiare le carte in tavola senza il mimino riguardo, ma forse questa è la cosa giusta da fare siccome non ci sono ancora grandi campionati attualmente in corso:

Nella corsia superiore, Tahm Kench potrà finalmente tornare a diventare un campione da supporto, e sebbene alcuni pensano che il suo regno del terrore sia finito, non è esattamente questo il caso. Il fatto che potrà essere usato sia top che come supporto lo renderà ancora più spaventoso da affrontare.

Nella giungla, Talon sta per ricevere il nerf che lo butterà definitivamente dal ruolo, e tornerà nella corsia centrale proprio come alle origini. L’assassino è rimasto troppo tempo incontrastato, ed è giusto che venga finalmente depotenziato.

Nella corsia centrale abbiamo due cambiamenti significativi: un pesante nerf a Zed e un pesante buff a Veigar. L’era dei maghi da controllo sembra oramai prossima, e le partite dureranno di conseguenza di più.

Nella corsia inferiore e supporto non abbiamo grandi cambiamenti al di fuori nel piccolo rework di Janna, in cui avremo sicuramente un alzamento di playrate per il campione. E, ovviamente, non dimentichiamoci l’aggiunta di Zeri, la Scintilla di Zaun, la quale si prospetta una bella gatta da pelare da contrastare.

Di seguito, vi postiamo il video in cui Proguides analizza tutti i cambiamenti di League of Legends, così facendo vi darete un’idea di quello che vi aspetterà nella prossima patch.