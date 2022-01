Fortnite: una vecchia zona farà un grande ritorno

Una grande sorpresa sta per arrivare sul battle royale di Epic Games: sembra che i Pinnacoli Pendenti, direttamente dal Capitolo 1, potrebbe finalmente tornare su Fortnite. Ci sono stati molti leak che indicherebbero la posizione di una nuova feature, una volta che la neve si scioglierà definitivamente. E, più specificamente, le fughe di notizie indicavano che sarebbe accaduto il 18 gennaio, ovvero domani. Ancora più specificamente, l’account Twitter ufficiale di Fortnite ha pubblicato oggi “Ancora un sonno”, seguito da un’emoji di un paesaggio urbano. Su Twitter, questa emoji sembra una serie di torri di diverse forme e dimensioni. E se vogliamo essere brutalmente onesti, c’è solo una cosa che ricorda una torre inclinata….se capite cosa vogliamo arrivare a parare. L’account Twitter ufficiale di Fortnite, che condivide regolarmente quando aumenteranno patch e simili e che tipo di tempo di inattività esatto aspettarsi con il titolo, è arrivato al punto di citare il tweet originale in questione con la domanda principale in cui tutti cercano di capire la direzioneTutti i segnali indicano il ritorno del luogo, ma non sarà ufficiale fino alle prime ore di domani mattina. I tempi di inattività per Fortnite dovrebbero iniziare alle 4:00 ET con il matchmaking disabilitato poco prima. Come notato sopra, la nuova patch di Fortnite, v19.10, verrà rilasciata domani mattina presto. L’aspettativa, e l’apparente presa in giro, è che la posizione dei Pinnacoli Pendenti tornerà. Il Capitolo 3 – Stagione 1 di Fornite: Sottosopra, è attualmente disponibile e, più in generale, il popolare videogioco battle royale free-to-play è attualmente disponibile sulla maggior parte delle principali piattaforme nella sua forma più recente, salvo per la versione iOS.