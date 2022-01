Diplomacy is Not an Option: in arrivo l’early access

Quest’oggi gli sviluppatori Door 407 sono lieti di annunciare la data di rilascio per Diplomacy is Not an Option.

Il paese sta attraversando tempi difficili, l’avidità e gli sprechi del re hanno portato alla crisi economica e a frequenti rivolte cittadine. Vestite i panni di un lord feudale che, stanco della routine e dei problemi di tutti i giorni, sembra abbia perso il gusto per la vita.

Quando una folla inferocita prende d’assalto il vostro castello, ricevete la notizia con incredibile entusiasmo, conducete personalmente la difesa ed ottenete una gloriosa vittoria. Il modo nel quale sai sopprimere le rivolte è apprezzato a corte, per questo motivo la corona vi invia in una missione di massima responsabilità.

Si dice che ci siano depositi d’oro e altri beni preziosi in un continente scarsamente esplorato, il vostro compito sarà quello di prendere controllo della terra straniera ed ottenerne i tesori per andare a rimpinguare il forziere del re.

C’è un piccolo dettaglio però: a quanto pare si sono dimenticati di avvisarvi che i nativi non saranno troppo contenti di vedervi, inoltre quel continente è popolato da mostri, e gli stregoni locali sembrerebbe pratichino attivamente l’arte della negromanzia.



Che sacrifici sarai pronto a compiere per la sopravvivenza e la vittoria?

O faresti forse meglio ad interrompere questa campagna suicida e spodestare il re? Non meriti forse di governare il mondo? scopritelo in questo nuovo titolo RTS

Sopravvivere in un ambiente ostile è una parte importante del gameplay. Anche il più leale dei tuoi cittadini tenderà a morire di tanto in tanto, fra le varie cause: malattie, età avanzata, depressione o l’essere stato gravemente ferito sul campo di battaglia.

Quando questo avviene si raccomanda caldamente di seppellire i morti per evitare epidemie e crollo morale della società.

Il titolo arriverà in Early Access il 9 Febbraio !