Stellar Warfare: diamo il benvenuto alla nuova visuale

Quest’oggi lo studio olandese di Tense Games ha aggiunto il controllo diretto delle navi a Stellar Warfare!

Dopo l’ultimo aggiornamento ora è possibile pilotare singole navi come si farebbe in Freelancer, Elite Dangerous o Star Wars: Tie Fighter. Abbastanza unico come sistema per un gioco di strategia in tempo reale.

Il titolo è stato rilasciato il 4 agosto 2021 dopo tre anni di sviluppo. Molte caratteristiche sono state aggiunte al gioco da allora. Ci sono aggiornamenti settimanali, i quali danno una lucidatura costante e migliorano le occasionale di miglioramento della vita.

In precedenza Tense Games aveva già aggiunto una difesa coop wave e una modalità di assalto base Singleplayer al RTS. Giochi di strategia di solito non hanno controlli in terza persona per le unità.



Nel suo stato attuale la funzione è abbastanza di base. Lo sviluppatore prevede di migliorare questa funzione più in futuro.



“In questo momento la modalità di controllo diretto è abbastanza semplice. Non era nemmeno una caratteristica pianificata. Ma ogni tanto si deve fare qualcosa di divertente per il progetto che si sta lavorando per mantenere le idee creative che fluiscono. Elite Dangerous In futuro vorrei che funzionasse come i comandi dei caccia ino Freelancer”.

Divertitevi in questo titolo dalle sfaccettature classiche RTS con personalizzazione della nave e movimento dello spazio 3D completo, trovate il bottino, componete la vostra flotta e usatela per affrontare altri giocatori o l’IA.

Costruite un’economia, costruite la vostra base, catturare stazioni spaziali e posizionate le unità pronte per combattere il nemico. I nemici che distruggete occasionalmente faranno cadere schemi per la nave, armi o moduli. È possibile utilizzare questi per modificare le unità e comporre una flotta per sconfiggere i vostri avversari!