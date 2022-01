Shadow Warrior 3: sarà lanciato il primo marzo

Recentemente Flying Wild Hog ha annunciato tramite un post su Twitter che maggiori informazioni erano in arrivo sulla data di lancio di Shadow Warrior 3. Il titolo verrà lanciato per PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam il 1 marzo, appena aperte. Il pacchetto pre-ordine, al prezzo di € 49,99, include l’accesso istantaneo a Shadow Warrior e Shadow Warrior 2, oltre a una skin katana in edizione limitata per Shadow Warrior 3.

Il gioco conferma le battaglie spettacolari che si sono verificate nel suo predecessore del 2016, offrendo due minuti di azione adrenalinica e sembra portare il combattimento a un livello superiore. Di recente è stato pubblicato recentemente un gameplay che mostra la nuova arma Gore. Nel frattempo, le anticipazioni per il nuovo titolo arrivano regolarmente. Dopo l’arma Gore, viene mostrato il lanciagranate. Un nuovo trailer mostra il lanciagranate Thunderdome di Motoko, il cui gancio principale esplode provocando un rombo simile a quello del tuono. La nuova arma è un lanciagranate a colpo singolo, quindi il giocatore deve ricaricare il Thunderdome dopo ogni colpo. Combinando il Thunderdome con il congelamento degli oggetti è possibile abbattere gruppi di nemici molto forti. Inoltre, quando i nemici sul posto vengono colpiti, consente ai giocatori di ottenere alcuni colpi extra o di eliminarli completamente. Di seguito una panoramica:

Lo shogun aziendale caduto Lo Wang e il suo ex datore di lavoro diventato nemesi e assistente Orochi Zilla intraprendono un’improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere l’apocalisse ancora una volta. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per tenere a bada il cataclisma imminente.

Shadow Warrior 3sarà disponibile dal primo marzo per Xbox One, PS4 e PC tramite Steam.