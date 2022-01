Ys IX Monstrum Nox: disponibile il co-op per PC

NIS America ha rilasciato un importante aggiornamento per la versione PC tramite Steam di Ys IX: Monstrum Nox che introduce una modalità di gioco cooperativo locale. L’aggiornamento aggiunge anche il supporto per proporzioni inferiori a 16:9, come lo schermo 16:10 di Steam Deck, e una serie di correzioni di bug minori.

La funzione cooperativa locale consente a due giocatori di collaborare in ogni momento della storia in cui è disponibile più di un personaggio. A differenza di Ys VIII: Lacrimosa of Dana , dove la modalità cooperativa era limitata al combattimento, in Ys IX: Monstrum Nox il secondo giocatore può utilizzare le stesse funzioni del giocatore principale. Tra queste sono incluse le abilità di movimento e di combattimento, l’uso di Monstrum Gifts, la scoperta e attivare punti di riferimento, nemici ed eventi, aprire forzieri, raccogliere oggetti da collezione e avviare dialoghi. Solo l’interazione con i menu e la mappa è limitata al giocatore uno. Un altro miglioramento significativo rispetto alla funzione cooperativa in Ys VIII: Lacrimosa of Dana è che il cambio di personaggio è implementato individualmente per ogni giocatore. Se ci sono tre personaggi nel gruppo attuale, i giocatori uno e due possono entrambi passare indipendentemente al carattere attualmente inutilizzato senza influenzarsi a vicenda. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Adol Christin viene maledetto da una donna misteriosa e diventa un Monstrum, una creatura potente che può esorcizzare i mostri. Per fuggire dalla città di Balduq, deve allearsi con altri cinque Monstrum, ognuno con i propri Gifts unici, e fermare la Grimwald Nox, una dimensione oscura sul punto di riversarsi nel mondo reale.

Ys IX: Monstrum Nox è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC tramite Steam e Google Stadia.