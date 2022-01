Nobody Saves The World: trailer di lancio

Poco fa vi abbiamo fatto sapere dei giochi in arrivo sull’Xbox Game Pass nella seconda parte di gennaio. Tra questi c’è Nobody Saves The World, action RPG in due dimensioni dai creatori di Guacamelee. Arriva oggi 18 gennaio su PC, Xbox One, e Xbox Series X/S; per l’occasione Drinkbox Studios ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Informazioni di Nobody Saves The World attraverso la pagina Steam:

In questo innovativo action RPG dai creatori di Guacamelee, potrai trasformarti da un nessuno privo di segni particolari in una LUMACA, un FANTASMA, un DRAGO e MOLTO ALTRO!

Porta a termine le missioni per scoprire e scambiare oltre 15 Aspetti unici e variegati. Mescola le abilità in modi imprevisti per sbloccare e portare a termine missioni sempre più impegnative. Esplora un vasto oltremondo (per conto tuo o con un amico o un’amica online), superando segrete che cambiano in continuazione per fermare la Calamità e SALVARE IL MONDO!

Caratteristiche: