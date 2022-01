Xbox Game Pass: un leak svela i nuovi giochi in arrivo

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente i giochi che arriveranno in questa seconda parte di gennaio 2022 sul servizio Xbox Game Pass, ma un’immagine trapelata in rete mostrerebbe i titoli che si aggiungeranno a breve. Stamattina vi avevamo tra l’altro parlato di Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, di Spike Chusoft, disponibile sul Game Pass già da oggi (qui il tweet del team giapponese). Insieme ai già noti Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege Deluxe Edition, Hitman Trilogy e Nobody Saves The World, si andranno ad aggiungere Death’s Door, Windjammers 2, Pupperazzi e Taiko no Tatsujin: The Drum Master.

Ad eccezione dei giochi di cui già si sapeva l’uscita, per gli altri non si sa ancora quando arriveranno. Aspetteremo aggiornamenti ufficiali in merito.

Questa la lista:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (cloud, console, pc) – dal 18 gennaio

Nobody Saves The World (cloud, console, pc) – 18 gennaio

Hitman Trilogy (cloud, console, pc) – dal 20 gennaio

Rainbow Six Extraction (cloud, console, pc) – dal 20 gennaio

Rainbow Six Siege Deluxe Edition (pc) – dal 20 gennaio

Death’s Door (cloud, console, pc)

Pupperazzi (cloud, console, pc)

Windjammers 2 (cloud, console, pc)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (console, pc)

Qui sotto potetee vedere l’immagine leakeata, che mostra i 9 titoli che si andranno ad aggiungere all’Xbox Game Pass nella seconda parte di gennaio.