Expeditions Rome: nuovo trailer sugli assedi

THQ Nordic e Logic Artists hanno pubblicato un nuovo filmato ad Expeditions Rome, GDR a turni ambientato nell’antica Roma. Il video è focalizzato sugli assedi, e potete vederlo in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video:

In Expeditions: Rome comanderai battaglie su larga scala alla fine di ogni conquista in Grecia, Egitto e Gallia. Ognuno di questi incontri finali è separato in diverse fasi, con conseguenze che vi seguiranno da una fase all’altra, e possono anche influenzare l’esito della campagna. Queste missioni sono caratterizzate da operazioni segrete, finte, assalti frontali – intrufolarsi nelle fortificazioni nemiche, bruciare i ponti, eliminare avversari o oggetti chiave e portare gloria a Roma!