Crossfire Legion: svelato il periodo d’uscita dell’Accesso Anticipato

Prime Matter e Smilegate hanno annunciato che l’RTS Crossfire: Legion entrerà in Early Access su Steam nella primavera 2022. Basato sul popolarissimo universo di Crossfire, il titolo mette i giocatori gli uni contro gli altri mentre le fazioni rivali combattono per il dominio globale. L’early access consentirà ai giocatori, in tutto il mondo, di vivere un vero e proprio RTS d’azione moderno, con un cenno storico ai giochi originali che hanno definito il genere, consentendo loro di plasmare e definire il titolo; dalle modalità di gioco alle mappe e alle unità.

Il gioco è stato creato dagli sviluppatori canadesi Blackbird Interactive. Maurice Grela (Game Designer) ha affermato che il feedback della community e dei giocatori è un elemento chiave su come vogliono che il gioco prenda forma:

I giocatori di RTS sanno cosa vogliono e cosa dovrebbe offrire un titolo moderno. Chi meglio di loro per assicurarci di essere allineati? Stiamo offrendo a tutti i fan del genere la possibilità di essere coinvolti nel modo in cui facciamo crescere il gioco. Abbiamo alcune fantastiche feature e modalità da svelare nei prossimi mesi e cercheremo di aggiungere una vasta gamma di contenuti man mano che entreremo in early access.



Gli sviluppatori hanno anche svelato una roadmap che delinea tutte le attività imminenti prima del lancio dell’early access, inclusa una nuova terza fazione. I giocatori che desiderano entrare in azione possono farlo iscrivendosi per avere la possibilità di partecipare al test tecnico dove avranno l’opportunità di scegliere tra una delle due fazioni, Blacklist o Global Risk, insieme al rispettivo comandante. Saranno quindi in grado di combattere su due mappe molto diverse in multiplayer 1v1 o 3v3.