Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore australiano Torus Games hanno annunciato Matchpoint – Tennis Championships, un nuovissimo titolo che offre ai giocatori un’esperienza immersiva e autentica dedicata al tennis. Matchpoint – Tennis Championships sarà disponibile nella primavera del 2022 per PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Un coinvolgente trailer di annuncio offre una prima occhiata al simulatore di tennis e si focalizza su scenari realistici e reazioni dei giocatori nell’entusiasmante mondo del tennis. Utilizzando le giuste tattiche, il posizionamento intelligente dei giocatori e l’utilizzo dell’autentica fisica della palla che sono una parte centrale del gameplay, i giocatori potranno gareggiare in tornei di tennis e competizioni in tutto il mondo. In Matchpoint – Tennis Championships si combinano sofisticate animazioni dei personaggi e un controllo del giocatore senza precedenti, offrendo così un’esperienza realistica.

Come un moderno gioco di tennis, Matchpoint – Tennis Championships promette un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente con un’ampia modalità carriera e un sistema di rivalità unico. Al momento del lancio in Matchpoint – Tennis Championships saranno integrate 16 famose stelle del tennis. Dall’attuale numero due della classifica mondiale Danill Medvedev, ad altri primi dieci giocatori classificati globalmente come Garbine Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud e Hubert Hurkaczs. Sarà possibile selezionare anche altri famosi giocatori come Nick Kyrgios, Benoit Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta.

Ecco le caratteristiche principali del gioco: