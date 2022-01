The Cuphead Show: ecco il trailer con data di uscita

Dopo quella che sembrava un’eternità passata ad attendere sue notizie, abbiamo finalmente la data di uscita ufficiale della serie animata di The Cuphead Show, ispirato al grande videogioco stile retro uscito ben quattro anni fa. Annunciata a luglio nel 2019, la serie ha dovuto attendere per moltissimo tempo prima di poter ricevere notizie sulla sua produzione, e se poi inseriamo anche l’anno del COVID-19, allora la cosa si complica ancora di più. Ciononostante, lo sviluppo è andato comunque avanti, e finalmente è stato presentato il trailer ufficiale proprio oggi. The Cuphead Show sarà un’esclusiva Netflix, e uscirà il 18 febbraio sulla piattaforma, quindi tra esattamente un mese a partire da oggi. Il video è stato rilasciato sulla pagina youtube di IGN, in cui abbiamo anche una preview della storia e del cast di doppiatori:

“Guardate il trailer di The Cuphead Show di Netflix per dare un’occhiata ai personaggi e ai vari disegni di The Cuphead Show e preparatevi a unirvi ai fratelli Cuphead e Mugman nella loro ricerca di avventure quando la serie comica animata arriverà su Netflix il 18 febbraio 2022. Basata sul videogioco Cuphead dello Studio MDHR, la serie The Cuphead Show è composta da 12 episodi, con Dave Wasson, CJ Kettler, Chad Moldenhauer, Jared Moldenhauer come produttori esecutivi e Cosmo Segurson come co-produttore esecutivo. Lo spettacolo ha un ricco cast come Tru Valentino (Cuphead), Frank Todaro (Mugman), Joe Hanna (Nonno Bricco), Luke Millington-Drake (Satanasso), Grey Griffin (Ms. Calice), Wayne Brady (Re Dado). È stato scritto da Deeki Deke, Clay Morrow, Adam Paloian, Cosmo Segurson e Dave Wasson.”

Guardando il trailer, è facile capire che le aspettative sono molto alte, e sembra che abbiano mantenuto lo stile cartonesco che caratterizzava il gioco. Speriamo in una grande serie animata che potrebbe risollevare il franchise dalla polvere e riportarla alla luce il 18 febbraio solo su Netflix.