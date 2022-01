Total War MEDIEVAL II: il gioco arriva anche su mobile

Sembra che il successo dei giochi strategici in tempo reale stia lentamente facendosi sentire anche nel mercato mobile, perché oggi è arrivata la conferma che Total War MEDIEVAL II debutterà proprio sui dispositivi mobili Android e iOS questa primavera. Il piano è stato accuratamente analizzato dalla compagnia di sviluppo del titolo, ovvero The Creative Assembly assieme a Feral Interactive, e ora che la decisione è definitiva possiamo aspettarci un grande salto di popolarità per il gioco, considerando che il mercato mobile vanta un grande ricavato annuale. La descrizione del gioco è la seguente:

“Basato sull’eccezionale successo di ROME: Total War su dispositivi mobili, MEDIEVAL II offre una profondità e una rigiocabilità ancora maggiori rispetto al suo predecessore. Oltre al familiare e avvincente mix di enormi battaglie in tempo reale e intricata strategia a turni, MEDIEVAL II offre una gestione degli insediamenti più sfumata, agenti aggiuntivi per condurre gli affari di stato e meccaniche di campagna più sofisticate. Ambientato in tre continenti durante il turbolento Medioevo, conflitti spettacolari e intriganti rivali costellano il percorso verso il potere mentre i grandi regni del mondo medievale si contendono la supremazia. Che si tratti di diplomazia o conquista, benevolenza o paura, i giocatori devono assicurarsi le risorse e la lealtà per governare un impero dalle coste dell’Europa occidentale alle sabbie del deserto arabo.”

Il successo del franchise di Total War è senza dubbio la sua natura camaleontica, che gli permette di essere assimilato e condiviso in praticamente qualunque piattaforma di gaming possibile, e il fatto che sia arrivato un altro titolo su mobile è un chiaro segno che la serie potrebbe spingersi verso grandi livelli, se solo riuscisse ad imporsi sulla concorrenza attuale. Vi ricordiamo che Total War MEDIEVAL II debutterà questa primavera su Android e iOS, anche se il prezzo non è stato specificato.