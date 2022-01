Fortnite: ecco i Pinnacoli Pendenti e Klombos

Fortnite è finalmente pronto a presentarci il tanto atteso aggiornamento v19.10, il quale porta davvero un sacco di content sul tavolo. Non solo abbiamo lo storico ritorno dei Pinnacoli Pendenti, zona molto frenetica e tipica del primo capitolo del gioco, ma è stata introdotta una creatura completamente originale, e nell’occasione ci hanno anche dato il suo nome: Klombos. Vediamo di cosa si tratta di preciso, sul sito di Epic Games:

“È stato a lungo teorizzato che ci fosse una grande creatura sull’isola, ma purtroppo non è stata trovata. Finora! E in realtà non è un “esso” – ce n’è più di uno che calpesta l’isola. Non preoccuparti, però. Nonostante le loro enormi dimensioni, queste creature chiamate Klombos sono completamente pacifiche. (A meno che non sia provocato, ma comunque.) In che modo questi giganti gentili possono aiutarti in battaglia? Alza la coda per raggiungere lo sfiatatoio sulle loro teste, quindi lanciati a grande distanza verso l’alto per sfuggire a una situazione difficile. Sono anche noti per starnutire gli oggetti dopo aver fatto uno spuntino!

La dieta Klombos è molto varia: mangeranno praticamente tutto ciò che gli getterai davanti. Ma quello che amano di più sono le Bacche Klombo! Raccogli questi frutti da piccoli cespugli intorno all’isola, quindi lanciane uno vicino a un Klombo per guidarlo verso di te. Ricorda: dopo uno spuntino, i Klombos getteranno degli strumenti! Hai accidentalmente (o intenzionalmente…) provocato un Klombo? Calma la sua rabbia con nientemeno che una Bacca Klombo.”

Questa nuova aggiunta su Fortnite sembra davvero particolare, e ci aspettiamo che aggiunga una certa profondità sul gameplay del Capitolo 3 di Fortnite. Non solo: Il lanciagranate è tornato e hanno apportato delle modifiche sul modo in cui funziona: da adesso, i proiettili ora esplodono dopo il loro primo rimbalzo e sparano più direttamente sul bersaglio. Tenetevi aggiornati per quando uscirà questa patch ufficialmente.