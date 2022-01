My Hero One Justice 2: annunciato Kurogiri come personaggio

Bandai Namco ci ha appena rivelato chi sarà il prossimo personaggio ad unirsi al gruppo di My Hero One Justice 2, e si tratta di Kurogiri, il braccio destro di Tomura Shigaraki e in generale un valido membro della Lega dei Cattivi. Apparirà come la terza parte del personaggio del DLC del Season Pass 2. Tuttavia, non ci sono informazioni su quando Kurogiri si unirà al gioco. Kurogiri è un importante antagonista in My Hero Academia. Attraverso l’uso del suo Quirk, Kurogiri può manipolare la nebbia oscura che comprende la maggior parte del suo corpo per creare portali. Informazioni su come apparirà il suo Quirk My Hero One Justice 2 apparirà in futuro. Queste informazioni dovrebbero includere screenshot e potenziali video di gioco. Tuttavia, i giocatori dovranno attendere pazientemente per ulteriori dettagli. Detto ciò, come abbiamo già detto, non sappiamo di preciso quando potremo aspettarci una sua data di uscita confermata, poiché a quanto pare è ancora presto per la compagnia di dare informazioni. Ma sono stati gentili a lasciarci almeno l’artwork di Kurogiri, e infatti ve lo condivideremo di seguito, così potrete darvi un’idea del suo aspetto. Sono stati sorprendentemente precisi con il suo aspetto nell’anime, e ci aspettiamo che il suo stile di gioco sarà altrettanto divertente.